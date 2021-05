Google I/O 2021 : votre smartphone va servir de télécommande pour votre Android TV et Google TV

Parmi ces nouveautés, il sera possible de naviguer dans l'interface Android TV et Google TV via son smartphone. Une feature qui sera directement intégrée à Android et qui ne nécessitera pas l'installation d'une application.

Gestion du volume, recherche vocale via Google Assistant, déplacement dans les menus de l'UI, utilisation du clavier du mobile plutôt que celui pas bien pratique de la Smart TV… cette fonction pourrait changer la vie de bien des utilisateurs.

Il existait bien une application développée par Google, Android TV Remote Control, qui permettait de transformer son mobile en télécommande, mais celle-ci n'est plus supportée depuis des années et l'expérience proposée est loin d'être convaincante.