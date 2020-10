Google TV arrivera dès 2021 sur les téléviseurs Sony (et d'autres partenaires)

Pour la société, il s'agit de mieux se positionner face à la concurrence d'Amazon et de ses Fire TV Stick ou Fire TV Cube et qui arborent déjà l'interface de Fire OS. Mais Google souhaite aller plus loin. Dans un billet de blog, Shalini Govilpai, Directeur produit, annonce : « À partir de 2021, Google TV sera aussi disponible sur les téléviseurs de Sony ainsi qu'auprès de nos autres partenaires Android TV OS ».

Selon FlatPanelHD, Philipps devrait organiser une conférence de presse en début d'année prochaine afin de révéler ses projets sur l'avenir d'Android TV. Il n'est donc pas impossible qu'un partenariat avec Google soit en cours de finalisation.