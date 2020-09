Le nouveau Fire TV Stick déjà en fuite avant sa présentation ?

Cette année, la firme de Jeff Bezos pourrait annoncer le Fire TV Stick Lite. C'est en tout cas ce que rapporte le site Zatz Not Funny!. Pour l'heure on ne sait toutefois pas si ce modèle est amené à remplacer la version de base du Fire TV Stick ou s'il s'agit d'un modèle encore plus abordable.

Notons en tout cas qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, le Fire TV Stick commercialisé à 25 € n'est plus disponible à la commande sur Amazon contrairement à la version 4K vendue à 60 €.