Apple TV s'invite désormais sur les appareils Fire TV d'Amazon

Source : What HiFi

Après certains téléviseurs LG, Sony ou encore Samsung, l'application Apple TV poursuit son petit bonhomme de chemin et augmente le nombre d'appareils Fire TV d'Amazon compatibles.Le Fire TV Cube de seconde génération et la Fire TV de troisième génération, deux appareils encore indisponibles en France, ont été mis à jour pour recevoir l'application donnant accès à Apple TV+, le service de streaming lancé il y a tout juste deux semaines.Les utilisateurs auront la possibilité de passer par Alexa pour lancer par exemple le dernier épisode deou de, les deux séries originales phares du catalogue d'Apple.Pour rappel les Fire TV Stick de seconde génération et le Fire TV Stick 4K, vendues quant à elles sous nos latitudes, supportent également l'application Apple TV qu'il suffit de télécharger sur la boutique d'applications d'Amazon.Ne reste plus qu'à développer une application compatible avec les smartphones et les téléviseurs sous Android et Apple TV+ sera disponible au plus grand nombre.