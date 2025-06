C’est l’un des projets immobiliers les plus ambitieux de Google en Europe. Imaginé par le studio Thomas Heatherwick et Bjarke Ingels Group, son nouveau siège de King’s Cross doit accueillir 7 000 salariés dans un espace ultramoderne (soit presque deux fois plus que le complexe de Bay View). Clou du spectacle : un jardin suspendu de 300 mètres de long, conçu comme un havre de paix pour salariés stressés et pollinisateurs urbains.

Mais il y a un hic : depuis trois ans, un renard (ou peut-être une petite bande) a élu domicile sur ce toit. D’après le Guardian, l’animal s'est même permis de creuser des terriers dans les parterres de plantes et laissé quelques souvenirs odorants derrière lui. De quoi contrarier sérieusement le projet bucolique de Google, censé mêler productivité et biodiversité sans que les canidés sauvages ne soient prévus au programme.