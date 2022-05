Voici le campus flambant neuf de Google qui peut accueillir 4000 personnes

En plus des différents espaces ergonomiques conçus pour assurer le bien-être des salariés, ce campus flambant neuf est censé respecter l'environnement dans un monde où le réchauffement climatique se fait de plus en plus sentir. Le complexe est majoritairement alimenté par plusieurs parcs éoliens pendant 90% du temps. Cette énergie sans carbone a été préférée au gaz pour fournir de l'électricité aux lieux consacrés à la restauration. Google déclare aussi que 7 hectares ont été réservés à des zones naturelles telles que des prairies humides, des marais ou même des zones largement boisées.