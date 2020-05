Google atteindra 30% de capacité à la fin de l'été et offre une prime d'équipement à ses télétravailleurs

Le président-directeur général de Google et Alphabet, Sundar Pichai, a publié mardi 26 mai le courrier électronique envoyé aux salariés du groupe le même jour. Dans celui-ci, il dessine les contours de la reprise du travail au sein de la firme de Moutain View, qui passera à la vitesse supérieure au début du mois de juillet, et confirme qu'une aide financière sera accordée aux salariés, dont ceux qui doivent ou ont dû s'équiper dans le cadre du télétravail.

Alors que la majorité des bureaux de Google reste fermée, l'entreprise a rappelé mardi l'importance d'une reprise seulement progressive du travail. « En supposant que les conditions extérieures le permettent », prévient la firme américaine, ce n'est qu'à partir du 6 juillet que l'activité reprendra un peu plus sérieusement. L'entreprise propose à ses salariés de revenir ponctuellement au bureau, au rythme d'un jour toutes les deux semaines durant l'été. L'objectif pour l'entreprise est que seuls 10% des postes de travail physiques soient occupés en continu.

« Nous mettrons en place des mesures de santé et de sécurité rigoureuses pour garantir le respect des recommandations en matière de distanciation physique et de désinfection, de sorte que le bureau aura une apparence et un esprit différents de ceux de votre départ », indique Google, qui n'entend prendre aucun risque, alors que l'épidémie de coronavirus reste forte aux États-Unis.