À partir du 2 janvier 2025, tous les employés Amazon seront invités à rejoindre leur poste. « En observant ces cinq dernières années, nous continuons de penser que les avantages d'être tous ensemble au bureau sont importants », explique Andy Jassy, P.-D.G. du groupe Amazon.

Ce dernier estime qu'un retour en présentiel permettra aux employés d'apprendre, de concevoir, de se former et de renforcer la culture de l'entreprise. La collaboration et l'échange se veulent plus efficaces, tout comme la connexion entre les diverses équipes.