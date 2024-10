Le géant de l'e-commerce cible trois filières précises et demandées : le cloud, la sécurité et, sans surprise, l'intelligence artificielle (IA). De plus en plus utilisée par les Français, l'IA représente une priorité majeure pour la moitié des entreprises au sein de l'Hexagone, assure Amazon. Toutefois, ces dernières sont confrontées à un défi de taille. Alors que 81 % d’entre elles prévoient d'utiliser des outils d'IA d'ici 2028, selon une étude d'AWS, près de neuf sur dix éprouvent des difficultés pour recruter les profils possédant les compétences requises…