À la veille du Black Friday, Amazon annonce recruter 300 personnes en CDI à Amiens

Quant aux machines, ce sont surtout des robots au sol capables de déplacer des étagères qui prêteront main forte aux salariés. « Ce sont les étagères qui viennent aux employés et non plus l'inverse », ajoute David Lewkowitz. Le dirigeant évoque un vrai gain en qualité de travail, mais aussi en stockage. Sur une surface au sol identique à un site de petits produits, Amazon peut stocker 40 % de produits en plus. On pourrait appeler cela de l'optimisation à tous les étages.