Amazon : les entrepots automatisés plus dangereux pour les travailleurs

C'est ce qu'on appelle une épine dans le pied : les employés des entrepôts d’Amazon ont plus d’accidents que ceux travaillant dans les entrepôts d’entreprises concurrentes. Cette conclusion est apportée par l’ONG Reveal Center for Investigative Reporting, via son média Reveal.

« En 2019, les entrepôts d'Amazon ont comptabilisé 14 000 accidents graves - ceux qui nécessitent des jours de repos ou des aménagements au travail », note Reveal. « Le taux moyen de 7,7 accidents graves pour 100 employés est 33 % plus élevé que celui de 2016, et près du double du standard de l'industrie ».

Pire : les entrepôts robotisés sont ceux où l’on dénombre le plus d’accidents du travail. « L’utilisation de la robotique, de l'automatisation et de la technologie dans nos centres d'exécution améliore notre lieu de travail, rendant les emplois plus sûrs et plus efficaces, » affirmait pourtant la firme de Jeff Bezos à Reveal. C’est finalement le contraire qui se produit.