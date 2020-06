Amazon : pour les salariés new-yorkais, l'entreprise ne respecte pas les recommandations sanitaires

© Getty Images

Plusieurs employés d'un centre de distribution de la ville de New York ont déposé plainte, mercredi dernier, estimant avoir été surexposés au coronavirus et accusant l'entreprise de ne pas être assez efficace dans son suivi de contacts interne.

Six personnes, parmi lesquelles trois employés d'Amazon et des membres de leur famille, ont assigné le géant du e-commerce en justice devant le tribunal de district de Brooklyn, à New York, pour les avoir exposées au coronavirus plus que de raison. Maintien du travail en cas même cas de symptôme(s) de la maladie, cadences infernales et gestion des congés maladie, les griefs ne manquent pas.

Pas une bataille pour l'argent : les salariés veulent juste que les recommandations sanitaires soient appliquées

Les trois employés à l'origine de la plainte déposée le 3 juin travaillent au sein d'un centre de distribution d'Amazon situé à New York, plus précisément sur l'île de Staten Island, au sud-est de la ville. L'entrepôt, gigantesque en taille et en nombre avec ses 5 000 employés, a vu l'un de ses salariés décéder des suites du Covid-19. Cependant, sa famille ne fait pas partie de la procédure puisque celui-ci aurait contracté la maladie en dehors du centre.

Une employée du centre de distribution de Staten Island, elle, indique avoir été contaminée sur site, et redoute d'avoir ensuite transmis le virus à certains membres de sa famille, parmi lesquels sa cousine, qui vivait avec elle et a perdu la vie, chez elle, après avoir été dépistée positive au coronavirus.

Fait à souligner, les plaignants ne réclament pas d'indemnités particulières à Amazon, si ce n'est leur indemnité de quarantaine (nous en reparlons plus bas) et que l'entreprise applique de manière stricte l'ensemble des recommandation sanitaires.

Amazon réitère ses engagements

Plusieurs point sont soulevés par les salariés dans la requête. Le premier tient au suivi de contacts au sein de la société. Les plaignants considèrent qu'Amazon ne se livre pas à un suivi de contacts efficace, même lorsqu'un de ses employés est testé positif à la maladie à Covid-19. L'entreprise est, selon le document de justice, censée se baser sur ses propres images de vidéosurveillance pour déterminer qui a été exposé ou déléguer cette responsabilité à une entreprise qualifiée.

Les salariés qui mettent en cause Amazon estiment par ailleurs être poussés à travailler même en cas de déclaration de symptômes pouvant être assimilés à ceux du coronavirus, pourtant particulièrement virulent et meurtrier à New York. Les employés d'ailleurs placés en quarantaine n'auraient pas encore touché leur indemnité leur permettant de compenser la perte de leur salaire (une disposition législative prise à New York), ce qui est aussi soulevé par la plainte.

L'hygiène laisserait aussi à désirer au sein de l'entrepôt. La faute, notamment, à une cadence infernale imposée par la direction, qui empêcherait les collaborateurs de se laver les mains et de procéder au nettoyage de leur poste de travail.

En réaction à cette assignation, Amazon indique avoir toujours œuvré au suivi et au respect des recommandations des autorités sanitaires de l'État américain, et veiller à la protection de ses employés, en leur offrant davantage de pauses et de congés. Le e-commerçant a enfin rappelé avoir investi 800 millions de dollars, rien qu'au premier semestre, dans l'achats de matériels et équipements, comme les masques ou les tests, pour lutter contre la propagation du virus au sein de ses entrepôts.