Amazon reprendra ses livraisons en France le 19 mai

Fermés depuis un mois suite à la pandémie de coronavirus et à une décision de justice sommant l'entreprise de restreindre son activité , les entrepôts d’Amazon ne rouvriront pas avant mardi prochain.

Un pari trop risqué pour Amazon

Le géant du e-commerce repousse une nouvelle fois la reprise de ses livraisons : ce sera finalement pour le 19 mai.

En avril dernier, une décision de justice contraignait Amazon à restreindre l’activité de ses entrepôts. Seuls les produits jugés essentiels continuent d’être proposés sur la plateforme.

« La décision de justice concernant Amazon ayant été prise le 24 avril dernier et courant sur un mois, nous sommes toujours sous le coup de 100 000 euros d'amende par article "non essentiel" vendu et livré », confirme l’entreprise américain… « C'est un trop gros risque ».