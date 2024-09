En tant que consommateurs, nous sommes pour beaucoup de plus en plus sensibles à l'impact environnemental de nos achats en ligne, et Amazon l'a bien compris. L'entreprise vient d'annoncer, ce lundi 23 septembre, le lancement en France de sa nouvelle enveloppe matelassée en papier recyclable. Le mastodonte a collaboré avec le spécialiste de l'emballage, Mondi. Voyons ce que cela donne et ce qui vous entend dans la boîte aux lettres.