Amazon veut s'attaquer à Temu et Shein

Face à la montée en puissance de Temu et Shein aux Etats-Unis, Amazon compte créer un espace discount pour proposer des marchandises sans marques, notamment des vêtements et des articles pour la maison, à des prix plancher. Selon CNBC et The Information, ces produits low-cost seront envoyés aux acheteurs directement par les vendeurs basés en Chine. Un modèle pratiqué notamment par Temu et Shein, décrié tant pour son bilan carbone désastreux que le consumérisme débridé qu’il favorise.