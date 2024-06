L'UE donne à Temu et Shein jusqu'au 12 juillet 2024 pour se mettre en conformité avec le DSA

La Commission européenne ne fait pas dans la dentelle. Elle a envoyé aux deux géants du e-commerce une demande formelle d'informations, un document qui ne laisse aucune place à l'approximation. Temu et Shein doivent jouer cartes sur table et expliquer comment ils comptent se conformer aux exigences du DSA.

Premier point chaud : le fameux « mécanisme de notification et d'action ». En clair, les plateformes doivent permettre aux utilisateurs de signaler facilement les produits illégaux ou dangereux. Fini le temps où les contrefaçons et les articles non conformes pouvaient proliférer sans contrôle.

Deuxième sujet brûlant : les interfaces en ligne. L'UE veut en finir avec les « dark patterns », ces astuces de design qui manipulent les utilisateurs et les poussent à la surconsommation. Temu et Shein vont devoir prouver que leurs sites et applications jouent franc-jeu.

La protection des mineurs est également sur la sellette. Les deux plateformes devront démontrer qu'elles ont mis en place des garde-fous solides pour protéger les plus jeunes des contenus inappropriés et des achats impulsifs. Autre point crucial : la transparence des systèmes de recommandation. Les algorithmes qui suggèrent des produits aux utilisateurs ne doivent plus être des boîtes noires. Temu et Shein devront lever le voile sur leur fonctionnement.

Enfin, la Commission exige des explications sur la traçabilité des commerçants. Il s'agit de s'assurer que les vendeurs présents sur ces plateformes sont bien identifiés et qu'ils respectent les normes européennes.

Ce grand déballage d'informations n'est pas une simple formalité. Si les réponses de Temu et Shein ne convainquent pas Bruxelles, la Commission pourrait bien ouvrir une procédure formelle. Et les sanctions potentielles ont de quoi faire trembler : jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial annuel en cas d'infraction grave.