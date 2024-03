Pour vous dissuader d'acheter sur Shein et Temu, une députée a une idée : taxer de 10 euros chaque vêtement acheté en ligne

La « fast-fashion », ou « mode éphémère », rassemble les marques et enseignes qui produisent des vêtements à un rythme effréné, le tout à bas prix. On pense évidemment aux enseignes chinoises Shein et Temu, et peut-être à Kiabi ou H&M dans le cas de la France et de l'Europe. Ces entreprises renouvellent leurs collections de façon quasi-permanente, créant de vraies pulsions d'achat qui ne sont pas sans conséquences sociales et environnementales.