Si vous ne connaissiez pas ce concept ou si vous usez vos vêtements jusqu'à la corde, alors la fast fashion peut vous paraître folle. C'est la tendance des grandes enseignes vestimentaires telles que Shein à sortir de nouvelles collections toutes les semaines, à des prix cassés, des matières pas toujours très inoffensives pour l'environnement ou notre santé, en bref, tout pour nous faire acheter toujours et encore plus de tenues, pièces et autres basiques textiles. Mais la fast fashion, c'est la triple peine.

Pour la planète d'abord : l'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde. L'Agence européenne pour l'environnement indique qu'en 2020, « la production de produits textiles consommés dans l'UE a généré des émissions de gaz à effet de serre de 121 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (CO 2 e) au total, soit 270 kilos de CO 2 e par personne ». Une pollution à laquelle vient s'ajouter du rejet de produits chimiques dans nos cours d'eau, eau qui est d'ailleurs engloutie par cette industrie à hauteur de 400 millions de mètres cubes, toujours en 2020.

Pour les travailleurs ensuite : dans les usines, les conditions sont souvent déplorables. Salaires de misère, heures supplémentaires à rallonge, conditions de travail quasiment inhumaines, sécurité des biens et des personnes relatives… Tout ça pour produire toujours plus, toujours moins cher.

Et pour nous enfin : nos placards subissent cette drôle d'économie circulaire qui n'a d'économique que l'aspect. On achète, on jette, on rachète, et c'est reparti pour un énième tour dans les rayons textiles ou sur les sites web.

Résultat : en 2020, la consommation textile en Europe était le 4ᵉ secteur qui a le plus affecté notre environnement. Visionnaire était celui qui a dit : « Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs. »