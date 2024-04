Shein : l'enseigne de mode éphémère va devoir se soumettre à de nouvelles règles de Bruxelles

Les interfaces numériques nous venant de Chine sont depuis un certain temps l'objet d'un examen plus affirmé de la part des autorités. Il y a évidemment eu TikTok, qui est l'objet d'une enquête de fond, et qui a même dû suspendre son nouvel outil TikTok Lite sous la pression de Bruxelles. Mais l'Union européenne a aussi l'œil sur les plateformes de vente en ligne originaire de l'empire du Milieu, telle que Shein. Qui va devoir respecter des obligations beaucoup plus contraignantes.