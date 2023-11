AliExpress sous enquête des autorités européennes, pour faux médicaments et contrefaçons

AliExpress, qui a été élevée par l'UE au rang de « très grande plateforme en ligne », comme 18 autres entreprises ou services, a l'obligation de se conformer à l'ensemble des dispositions introduites par le DSA. Cela inclut non seulement l'évaluation et l'atténuation des risques liés à la diffusion de contenus illégaux et préjudiciables, mais aussi la prévention de tout effet négatif sur l'exercice des droits fondamentaux des utilisateurs en ligne. L'avenir nous dira jusqu'où ira cette action de l'Union européenne.