Temu, Shein, AliExpress... Cette décision radicale de l'UE risque de ne pas leur plaire !

MattS32

max6: max6: Parce que vous trouvez normal qu’un vendeur européen paie les droits de douane et le transport ?

D’ailleurs à ce propos, il y a un truc complètement dingue qui avantage à mort les vendeurs chinois ET pénalise les vendeurs en ligne européens : il y a un paquet de décennie, l’Union Postale Universelle a mis en place un système de tarification pour les envois internationaux qui fait que le prix payé par l’opérateur de départ à l’opérateur d’arrivée pour un envoi international dépend du niveau de vie du pays de départ. Ceci pour éviter qu’un pays pauvre ne puisse pas envoyer des courriers et colis vers un pays riche à cause de tarifs trop élevés par rapport à son niveau de vie.

Sauf que le système n’a jamais été révisé, et du coup la Chine bénéficie de tarifs extrêmement bas, alors que son niveau de vie a largement augmenté.

Résultat, quand un vendeur chinois envoie un colis en France, ce que l’opérateur chinois paye à l’opérateur français qui va assurer la distribution est très largement inférieur au coût, et l’opérateur français va du coup le distribuer à pertes.

Et comme l’opérateur français ne peut pas assurer l’intégralité de son service à pertes, il se rattrape sur les colis nationaux, qui du coup deviennent plus chers… Et ce d’autant plus que le volume de colis venant de Chine augmente, puisque chaque colis national doit couvrir les coûts de distribution d’un nombre de plus en plus grand de colis venant de Chine…

Et c’est comme ça que pour des petits produits pas chers, un chinois peut te vendre le produit avec livraison depuis la Chine pour même pas le prix des frais de port du même produit envoyé par un vendeur français depuis la France…

Et avec aussi un second effet pervers : pour tous les produits pas chers, ça n’incite pas les vendeurs internationaux à ouvrir des entrepôts en Europe, car ça leur coûterait au final plus cher d’envoyer des conteneurs (on n’est plus dans le postal là, donc ils paieraient les vrais coûts…) depuis la Chine puis de dispatcher depuis en entrepôt européen (avec du coup des frais de port plus élevés que depuis la Chine…). Mais du coup, encore plus de gaspillage de ressources : plus d’emballages, plus d’énergie pour tout transporter…

On marche sur la tête, et il serait effectivement temps de prendre des mesures pour contrer ça.