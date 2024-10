matou

Si l’UE n’imposait pas des normes impossibles pour obtenir les votes écologiques l’industrie automobiles ne serait en train de fermer ses usines.

Entre des voitures électriques très chères malgré les aides et peu performantes et les revenus en bernes. L’interdiction de « fait » des véhicules thermiques onze avant 2035 fout les gens dans une double impossibilité technique et financière.

D’où une pub lunaire automobile expliquant que le trajet moyen était de 37km sous-entendu vous n’avez pas besoin de plus.

On a du mal a acheter une voiture avec eux il en faudrait deux une pour les petits trajets et l’autre pour les grands.