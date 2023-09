L'Union européenne réfléchit à des droits de douane sur les véhicules électriques chinois

Cette enquête porte sur toutes les voitures électriques produites en Chine, et pourrait donc toucher des constructeurs non locaux comme Tesla ou même des firmes européennes comme BMW ou Renault. La mesure est d'autant plus importante qu'elle a pour origine une initiative de la Commission, quand ce genre d'enquête européenne relève plutôt habituellement d'une plainte d'une société.

L'investigation va durer au total 13 mois. On ne devrait donc connaître les suites de cette décision qu'à l'automne 2024. La Chambre de commerce chinoise pour l'Union européenne a fait part de ses préoccupations, et affirme que les prix plus bas proposés par les constructeurs du pays ne seraient pas dus à l'action de Pékin. Selon les chiffres donnés par la Commission européenne, les ventes de voitures électriques chinoises représenteraient actuellement 8 % du marché du vieux continent, un chiffre destiné à passer à 15 % à l'horizon 2025.