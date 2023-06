La Chine veut des voitures électriques partout et va débloquer "un pognon de dingue" pour y arriver

Il n'y a pas qu'en France où le gouvernement cherche à pousser la population à s'équiper de voitures électriques, et ce, à l'aide d'incitations financières. La Chine utilise, elle aussi, les mêmes procédés pour arriver à une électrification plus grande de son parc automobile. Et vu la taille démesurée de son économie, les mesures prennent tout de suite une ampleur assez phénoménale.

Pékin vient ainsi d'annoncer qu'une exemption de la taxe d'achat allait être mise en place pour les véhicules électriques achetés dans le pays en 2024 et 2025. Une taxe qui se monte normalement à 30 000 yuans (environ 3 800 euros). Pour les années 2026 et 2027, cette taxe sera réduite de moitié, entraînant une économie de 15 000 yuans (1 900 euros). Au total, ce plan quadriennal d'exemptions fiscales va bénéficier d'une enveloppe de 520 milliards de yuans, soit plus de 66 milliards d'euros !