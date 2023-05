Le bonus écologique va disparaître pour l'achat de certains véhicules étrangers, Emmanuel Macron le confirme

Jusqu'alors, ce bonus consistait en une aide financière à l'achat dont pouvaient bénéficier les particuliers qui acquéraient un véhicule n'émettant pas de CO². Cette aide, dont le montant peut atteindre les 6 000 euros, est notamment critiquée par la filière automobile française, dont les représentants estiment qu'elle bénéficie avant tout aux véhicules produits à l'étranger. Et s'il a souligné l'importance de mesures écologiques, le président ne s'en est pas caché : l'objectif du changement de mode d'attribution, c'est avant tout de soutenir les entreprises françaises et européennes, pour développer la réindustrialisation et la souveraineté du continent qu'il appelle de ses vœux depuis des mois maintenant.