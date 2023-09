Dans la course à l'électrique, l'Europe est menacée par la montée en puissance de la Chine

En Europe, il existe un épouvantail pour tous les constructeurs automobiles lancés dans le défi de l'électrification : la Chine. L'Empire du Milieu est en effet considéré comme pratiquant des coûts inatteignables pour nos entreprises. Ce sujet est revenu sur la table lors du plus grand salon automobile au monde, l'IAA Mobility de Munich.

Et pour cause, la montée en puissance chinoise sur notre marché commence à se voir. En 2021, la Chine possédait 4 % du marché, puis 6 % l'an dernier, et 8 % pour l'exercice 2023, selon des chiffres fournis par Inovev. Toutes les grandes marques de cet immense pays, de BYD à Nio en passant par Xpeng et Zhejiang Leapmotor Technology, visent maintenant l'Europe.

Il y a donc désormais urgence pour les sociétés locales. « Nous devons combler l'écart de coûts avec certains acteurs chinois qui se sont lancés dans les véhicules électriques une génération plus tôt », explique ainsi à Reuters le directeur général de Renault, Luca de Meo.