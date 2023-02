BYD : le constructeur chinois va-t-il construire ses voitures électriques en Europe ?

Dans le courant de l'année 2022, BYD a écoulé un peu plus de 1,85 million de véhicules, et en Chine, le constructeur devance très nettement un certain Tesla. Évidemment, le constructeur chinois nourrit désormais de sérieuses ambitions à l'internationale, et cela pourrait notamment passer par l'installation d'une nouvelle usine… en Europe.