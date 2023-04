Le marché des véhicules électriques explose... et va exploser celui de l'énergie ?

Le marché va être porté par les trois grands pôles de l'économie mondiale que sont les États-Unis, l'Europe et la Chine. Et cette dernière devrait être la plus imposante des locomotives, ce qui n'a rien d'étonnant quand on voit les prix que sont déjà capables de proposer les constructeurs électriques de l'Empire du Milieu. De manière plus générale, deux véhicules électriques sur trois sont actuellement produits directement dans des usines chinoises.

D'autres marchés pourraient émerger selon l'Agence internationale, notamment le marché indien, potentiellement gigantesque, ou celui de l'Indonésie. Un pays comme la Thaïlande est aussi cité par l'AIE comme nation pourtant pendant longtemps peu impliquée dans cette cause et où le nombre de véhicules électriques est en croissance rapide. L'an dernier, les ventes dans ce secteur ont d'ailleurs plus que doublé là-bas.