Tesla : Elon Musk aurait un secret pour diviser par deux le coût de production de ses véhicules

Que prépare Tesla pour faire face à une concurrence de plus en plus affirmée dans le secteur des voitures électriques ? Pour le moment, on n'a guère entendu parler que du rafraîchissement de sa Model 3 et de sa Model Y. Mais il semble que le fabricant automobile ait une vision plus claire de son avenir.

Durant son Investor Day, Elon Musk a ainsi indiqué qu'à l'avenir Tesla allait réduire de moitié les coûts de production de ses véhicules de nouvelle génération. Un objectif ambitieux, droit dans la lignée d'un modèle compact à 25 000 dollars tant attendu, qui n'a pourtant pas été détaillé durant cet événement. En clair, on ne sait pas comment Tesla va s'y prendre pour faire baisser les prix.