Les voitures électriques font carton plein en Europe et domineront les ventes d'ici à 2025

Cette nouvelle étude réalisée par les consultants en énergie low-carbon d'Element Energy et rapportée par Business Green estime que la vente des voitures électriques pourrait doubler en 2022. Ce n'est pas tout, elle devrait atteindre 50 % de parts de marché d'ici 2025, plaçant les voitures électriques devant les véhicules ICE.

Cette explosion de vente serait due aux règlementations de plus en plus strictes sur les émissions de CO 2 et à la baisse progressive des prix d'achat de ces véhicules.

L'étude d'Element Energy, menée auprès de 14 000 acheteurs de voitures neuves, a d'ailleurs confirmé que le coût du produit est souvent le facteur le plus important pour les consommateurs lorsqu'ils projettent d'acheter un nouveau véhicule.