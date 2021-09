Grande-Bretagne : les nouvelles constructions bientôt obligées de disposer de chargeurs pour véhicules électriques ?

Ainsi, une nouvelle application gratuite, baptisée EV8 Switch , permet désormais de calculer « la somme que les conducteurs britanniques pourraient économiser en passant à un véhicule électrique par rapport à leur véhicule essence ou diesel actuel ainsi que des détails sur les économies de dioxyde de carbone (CO 2 ) et les améliorations de la qualité de l'air qu'ils pourraient réaliser. »

De plus, « les conducteurs peuvent également voir quels véhicules électriques leur conviendraient le mieux en fonction de leur véhicule actuel, mais aussi de leur mode de vie actuel. Les utilisateurs de l'application peuvent également voir à quelle distance se trouvent les points de recharge les plus proches et quels trajets peuvent être effectués sans avoir à recharger leur batterie en cours de route. » Avec 2,7 millions de livres sterling dans cette app', le gouvernement ne lésine pas sur les moyens pour convaincre du mieux possible sa population. Quid de la Queen ?