Bosch dévoile un câble universel et sans bloc de charge pour les véhicules électriques

Lorsque l’on roule en véhicule électrique, nous nous retrouvons confrontés à différents types de connecteurs. Si les bornes de recharge rapide disposent d'un câble équipé généralement d'un connecteur CCS Combo, c'est n'est pas le cas partout.

Il faut donc disposer d’un câble permettant de se brancher sur une prise 230 volts classique, mais aussi d’un câble permettant de se connecter à une borne accélérée de type 2 pouvant délivrer jusqu’à 22 kW.

Mais transporter en permanence deux câbles de 5 à 6 mètres, lourds car renforcés, avec un bloc de charge pour l'un, n’est pas franchement pratique. Pour supprimer cette contrainte, Bosch présente un nouveau câble qui permet de brancher les deux types de connecteurs. Il ne reste plus qu’un seul câble sur lequel on branche l’un ou l’autre connecteur suivant le besoin. Plus simple, plus pratique, il pourrait s’imposer à l’avenir.