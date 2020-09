Le Royaume-Uni devrait interdire les ventes de voitures thermiques en 2030

Le directeur exécutif de la Society of Motor Manufacturers and Traders, l'association des constructeurs automobiles, s'est montré inquiet à cette idée : « Une telle échelle temporaire serait insuffisante pour la transition de l'industrie, et menacerait la viabilité de milliers d'entreprises, en minimisant les ventes des voitures à faibles émissions d'aujourd'hui », a indiqué Mike Hawes.