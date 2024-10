ABC

Le tout électrique en 2035 semble de plus en plus inatteignable. Même en important des copies chinoises en grande partie financées par Pékin. Sur ce coup-là, l’Europe s’est tiré une balle dans le pied, en prenant une décision arbitraire, sans se soucier de sa viabilité et de ses conséquences dévastatrices pour notre économie.

Pékin en rêvait, Bruxelles l’a fait !

Que les européens sortent de vrais véhicules électriques à 15000€ et on en reparlera. C’est le tarif max pour convertir la France rurale et des petits revenus, pour qui rouler ne doit pas, ne peut pas être un luxe décrété par quelques bobos, complètement déconnectés du reste des concitoyens.