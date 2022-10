L'Union européenne signe officiellement la fin du moteur thermique pour 2035 : comment cela va-t-il se dérouler ?

Cette décision est prise dans le cadre des engagements de l'UE à lutter contre le dérèglement climatique ainsi qu'à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et son empreinte carbone. Dès 2035, il ne sera donc plus possible de vendre au sein de l'UE des voitures et véhicules utilitaires légers neufs à essence, diesel et hybrides, pour passer au tout électrique.

« Nous venons de finir les négociations sur les standards CO 2 des voitures. Décision historique de l’UE pour le climat qui confirme définitivement l’objectif de 100 % [de] véhicules zéro émission en 2035, avec des étapes en 2025 et 2030 », a réagi sur Twitter Pascal Canfin, eurodéputé français et président de la commission Environnement du Parlement européen.