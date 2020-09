L'UE envisage de renforcer les limites d'émission de CO2 pour le secteur automobile

En demandant une réduction de 50 % des émissions de CO 2 entre 2021 et 2030, Bruxelles montre que l'urgence climatique est de plus en plus présente dans l'agenda des dirigeants et partis politiques.Ce, alors même que les Accords de Paris sont loin d'être respectés, notamment en raison du contexte actuel, et avec les restrictions prévues pour le moment.