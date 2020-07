Prime à la conversion automobile : ce qui change le 3 août

Comme le montre ce tableau publié sur le site web du Ministère de la Transition écologique, la prime est plafonnée à 5 000 € pour l'achat d'un véhicule (neuf ou d'occasion) hybride rechargeable ou électrique, pour les automobilistes dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à 6 300 € ainsi que pour les « gros rouleurs » dont le RFR ne dépasse pas 13 489 €. Précisons que le rétrofit (conversion d'un moteur thermique en électrique) rentre dans cette catégorie.

La définition de « gros rouleur » conserve également ses traits, à savoir qu'il s'agit d'un automobiliste qui effectue plus de 30 km pour se rendre sur son lieu de travail ou qui parcourt plus de 12 000 km par an.

Concernant les véhicules classés Crit'Air 1 et 2, la prime est comprise entre 1 500 et 3 000 €. Le seuil maximum d'émissions ne change pas avec un taux de CO 2 de 137g/km calculé selon la norme WLTP. Bien que non indiqué dans le tableau, le taux d'émissions maximum devrait rester de 109g/km pour les véhicules immatriculés avant le 01/03/2020, ceux-ci étant régis par la norme NEDC.

La surprime de 1 000 € est quant à elle maintenue, pour les automobilistes qui résident dans une zone à faibles émissions (ZFE) comme un grand nombre de communes de la métropole du Grand Paris. Une aide similaire doit en effet être accordée par la collectivité territoriale pour bénéficier de cette surprime de l'État.