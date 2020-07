BMW dévoile sa stratégie électrique pour la décennie à venir

BMW Group, qui comprend les marques Mini et BMW, va étendre sa gamme de véhicules 100 % électriques déjà composée des BMW i3 et Mini Cooper SE. Dans un premier temps, ce sont les BMW iX3, i4 et iNext qui vont compléter l’offre actuelle.

Le constructeur va également proposer une déclinaison entièrement électrique des BMW X1, série 5 et série 7. Ces deux dernières sont déjà proposées en version hybride rechargeable. BMW souhaite mettre sur les routes, d’ici 2030, plus de 7 millions de véhicules électrifiés dont plus de la moitié seront entièrement électriques.

Dans son communiqué de presse, BMW précise :

« En plus de la BMW Série 7, une électrification complète sera déployée dans toute la gamme de modèles : d'autres exemples du "Power of Choice" seront les BMW X1 et BMW Série 5, qui seront également disponibles à l'avenir avec les quatre variantes de transmission : entièrement électrique, hybride rechargeable, diesel et essence avec hybridation douce ».