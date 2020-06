Le BMW iX3 électrique entre en pré-production : début des livraisons fin 2020

Il aura fallu attendre deux ans et demi entre la présentation sous forme de concept du BMW iX3 et son lancement sur les marchés européens et chinois. Attendu d’ici la fin du cru 2020, le SAV (Sports Activity Vehicle) - nom marketing attribué au véhicule par son constructeur - a depuis fait du chemin, s’octroyant même une amélioration de sa fiche technique grâce à des optimisations de la technologie eDrive de cinquième génération.

« Nous lancerons la production globale à la fin de l’été, en utilisant des technologies de pointe telles que l’installation personnalisée d’une nouvelle batterie haute tension et l’utilisation de l’intelligence artificielle dédiée à la surveillance de composants », ajoute l’intéressé. « Nous produisons également la BMW X3 thermique sur la même ligne d’assemblage. Cela nous permet d’être plus efficaces et plus flexibles dans notre production ».