BMW rebrousse chemin : son iX3 électrique ne roulera pas sur le sol américain

En avril 2018, le SAV () - nom marketing donné par la marque - BMW iX3 bénéficiait d'une toute première mise en exergue sous forme de concept. Avant de poursuivre son chemin au fil des mois en recevant notamment une série d'améliorations liée à l'autonomie et la puissance . Surtout, ce modèle électrique confectionné par le fleuron allemand en Chine lorgnait tout particulièrement les États-Unis.Celui qui cumule une puissance de 286 chevaux pour une autonomie de 440 kilomètres avait initialement vocation à débarquer au pays de l'Oncle Sam dans la première moitié du cru 2021, soit quelques mois après son lancement sur le Vieux Continent et en empire du Milieu. Sauf que la firme d'outre-Rhin a décidé de faire marche arrière en revoyant à la baisse ses ambitions internationales.», a déclaré un porte-parole du groupe à Autonews , sans préciser les motivations de ce revirement de situation, bien que le succès de Tesla outre-Atlantique pourrait en partie expliquer ce choix. Avec des ventes en constante hausse, la firme d'Elon Musk s'accapare en effet la majorité des parts du marché américain, et domine donc allègrement les débats.Comme le précise Autonews, ce n'est pas la première fois qu'un constructeur allemand retarde ou annule la sortie d'une voiture électrique aux États-Unis. En décembre, Mercedes repoussait ainsi d'un an le lancement de son SUV EQC pour mieux répondre à la demande européenne... pourtant loin d'être au rendez-vous à en croire les informations publiées par le sérieux Die Welt, en janvier dernier.