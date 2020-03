BMW montre enfin à quoi pourrait ressembler son i4 électrique en vidéo

© BMW

Et voici (un aperçu de) la nouvelle BMW i4 !

Un look entre tradition et avenir

Sur les routes en 2021

Source : The Verge

Ce concept préfigure un aperçu de la future berline BMW i4 , dont l'entrée en production est prévue pour 2021.Déjà présent sur le segment de la voiture 100 % électrique depuis quelques années avec sa petite citadine i3 , BMW va proposer l'année prochaine une toute nouvelle berline, à savoir la BMW i4.Un Gran Coupé entièrement électrique, dont BMW vient de dévoiler un premier aperçu. Le constructeur allemand explique ainsi que ce nouveau modèle sera capable de profiter d'une autonomie de 600 km (via une batterie de 80 kWh) et disposera d'une puissance (électrique donc) de 530 ch.», explique le constructeur.Côté look, BMW explique que la double calandre fermée fait le lien entre la tradition et l'avenir de la marque. L'aérodynamisme du véhicule dans son ensemble contribue à une meilleure autonomie, et on retrouve évidemment des notes bleutées à l'avant, sur les flancs et à l'arrière, marque de fabrique de la gamme BMW i.À bord, on retrouve le nouvel écran de contrôle incurvé qui sera présent (de série) sur les BMW iNEXT et BMW i4. Les visuels montrent également un sélecteur (à la place du levier de vitesse), et témoignent de la possibilité d'opter pour trois modes de conduite (Core, Sport et Efficient).Reste à savoir si la teinte extérieure «», réinterprétation de la couleur cuivrée de la BMW Vision iNEXT , sera la couleur proposée « de série » sur la future BMW i4. À noter que le concept dévoile également un nouveau logo BMW.La production de série de la BMW i4 débutera en 2021 à Munich, sur le site de production historique de BMW. Le constructeur précise avoir investi près de 200 millions d'euros dans cette usine pour assurer la production en série de sa future BMW i4.