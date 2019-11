Découvrez le son composé par Hans Zimmer pour la BMW M Next électrique

Hans Zimmer pour la BO de la BMW Vision M Next !

Source : Top Gear

Hans Zimmer est un compositeur allemand qui a signé les bandes originales de certains films cultes commeou encore. C'est ce même Hans Zimmer qui a été choisi par BMW, pour sonoriser la Vision M Next.En effet, BMW et le compositeur se sont associés pour donner de la voix à ce futur modèle électrique. À noter que le constructeur a même créé une division spécifique, baptisée IconicSounds Electric, toujours avec Hans Zimmer, et qui sera chargée de gérer l'ambiance sonore à bord des voitures électriques de la marque.Pour BMW, il s'agit évidemment de créer les sons de la mobilité électrique de demain et de régénérer les émotions si chères à la marque, obtenues notamment du côté thermique à grands coups de V8 ou de blocs six cylindres.