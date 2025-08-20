Avec ce modèle, Tesla cible explicitement le segment des SUV familiaux en Chine, un marché en pleine expansion. Les Chinois aiment les grandes voitures, familiales, pratiques et statutaires.

Les premières livraisons sont prévues pour septembre 2025. Le Model Y L s’inscrit dans la stratégie du constructeur visant à diversifier son offre et à répondre aux attentes des consommateurs locaux. Pour une sortie en Europe, la réponse dans l'immédiat semble être non, à voir si le constructeur étend le marché de ce nouveau véhicule ultérieurement.