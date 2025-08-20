Tesla officialise en Chine le Model Y L, une version six places du SUV électrique, dotée d’une batterie de 82 kWh et d’une autonomie record de 751 km. Ce modèle, plus long et plus haut que la version standard, doit trouver sa place face aux SUV familiaux locaux comme le Nio ES8 et le Li Auto L8.
Le Tesla Model Y L, version six places du SUV électrique, est désormais disponible en Chine. Ce modèle se distingue par sa batterie de 82 kWh fournie par LG Energy Solution, lui conférant une autonomie CLTC de 751 km, soit un kilomètre de plus que la version cinq places Long Range. Ce nouveau véhicule est commercialisé à partir de 339 000 RMB (environ 47 180€).
Dimensions et design
Le Model Y L affiche des mensurations supérieures à celles du Model Y standard : 4,976 m de longueur (+17,9 cm), 1,92 m de largeur (inchangée) et 1,668 m de hauteur (+4,4 cm).
Son empattement allongé permet d’accueillir une troisième rangée de sièges, tout en offrant un volume de chargement de 2 539 litres lorsque les sièges sont rabattus. Tesla ne précise toutefois pas la capacité réelle du coffre en configuration normale.
Intérieur et équipements
L’habitacle mise sur le confort et la modularité, comme toujours chez le constructeur américain. Les sièges des deuxième et troisième rangées sont rabattables indépendamment et contrôlables électriquement. Les places avant et centrales bénéficient de la ventilation, tandis que toutes les rangées sont équipées de sièges chauffants !
La seconde rangée dispose, en plus, d’accoudoirs électriques. Côté audio, Tesla a intégré un système à 18 haut-parleurs, incluant un caisson de basses, pour une expérience sonore immersive.
Bientôt une Tesla Model Y L en France ?
Avec ce modèle, Tesla cible explicitement le segment des SUV familiaux en Chine, un marché en pleine expansion. Les Chinois aiment les grandes voitures, familiales, pratiques et statutaires.
Les premières livraisons sont prévues pour septembre 2025. Le Model Y L s’inscrit dans la stratégie du constructeur visant à diversifier son offre et à répondre aux attentes des consommateurs locaux. Pour une sortie en Europe, la réponse dans l'immédiat semble être non, à voir si le constructeur étend le marché de ce nouveau véhicule ultérieurement.