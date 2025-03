A noter que cette nouvelle BYD Qin L est évidemment concernée par la technologie de conduite autonome God's Eye (niveau C) mise au point par le constructeur, qui reposera ici sur les caméras du véhicule (pas de capteurs LiDAR).

Rappelons que la technologie God’s Eye est déclinée en trois niveaux (A, B et C), et concerne une grande majorité des véhicules de la marque, sans faire débourser pour cela le moindre centime supplémentaire au client.