En France, BYD a vendu 968 voitures sur les deux premiers mois de l'année. L'entreprise compte 50 concessions dans l'Hexagone et prévoit d'en ouvrir 120 d'ici à la fin 2025. Une usine en Hongrie et une autre en Turquie produisent déjà pour le marché européen. Une troisième pourrait voir le jour dans les deux prochaines années, possiblement en Allemagne.

La technologie Super e-Platform n'arrivera pas en Europe « avant plusieurs années », selon Stella Li. C'est d'abord sur le marché chinois, où la concurrence est la plus féroce, que BYD veut distancer ses rivaux comme Tesla et Nio. Ce dernier développe l'échange de batteries en cinq minutes et vient de s'associer avec CATL, leader mondial des batteries.

BYD prépare également le lancement d'une marque premium, Denza, prévue pour avril lors de la Semaine du design à Milan. Qu'est-ce qui va arrêter BYD ?