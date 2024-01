Non, Tesla n'est pas le constructeur qui vend le plus de voitures électriques dans le monde !

En 2023, BYD indique avoir vendu plus de 3 millions de voitures électriques dans le monde, porté par un exceptionnel mois de décembre, durant lequel ses ventes ont explosé de 70 %. Pour la deuxième année consécutive, le constructeur pourrait faire mieux que Tesla, qui en France affiche un certain succès, avec la Model Y comme voiture électrique la plus populaire l'an dernier. En 2022, Tesla avait produit 1,37 million de véhicules dans le monde, contre 1,88 million pour BYD.