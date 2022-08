En 2023, la voiture la plus vendue au monde pourrait être une électrique !

La voiture traditionnelle continue de se tailler la part du lion dans le marché automobile mais chaque année, les électriques gagnent du terrain. Et ce ne sont pas les prix de l'essence actuels et les effets de plus en plus visibles du changement climatique qui risquent d'inverser cette dynamique. Pour Elon Musk, cela pourrait même être l'un des modèles Tesla qui prendrait, dès 2023, la première place du classement des véhicules les plus vendus dans le monde.