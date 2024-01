Il n'y a jamais eu autant de voitures électriques vendues en France qu'en 2023, année record !

Concernant les véhicules les plus vendus en France en 2023, on retrouve la Renault Clio V (97 471 immatriculations, 5,5 % des ventes), devant la Peugeot 208 II (86 263, 4,9 %) et la Dacia Sandero 3 (69 106, 3,9 %), qui complète le podium.