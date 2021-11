2021, l'année du changement ? Les voitures électriques et hybrides ne se sont jamais aussi bien vendues en France

Sans grande surprise, les régions Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA compatibilisent le plus d’immatriculations de véhicules électriques et hybrides rechargeables. En queue de peloton, figurent la Corse et les Dom-Tom. Naturellement, il faut considérer ces chiffres en prenant en compte d’autres éléments tels que la population, les infrastructures, etc.