Les Français plébiscitent les hybrides rechargeables : +134 % d'immatriculations en février

La déléguée générale de l'Avere-France, Cécile Goubet, explique que de manière générale, les véhicules électrifiés rechargeables ont récupéré environ 11 % de parts de marché en février 2021. Cela représente une progression de +30 % en un an.

Désormais, on compte plus de 500 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables en France. Un beau progrès !